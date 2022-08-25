В оккупированной Горловке Донецкой области горит химический концерн "Стирол". В местных пабликах появились видео с масштабным пожаром на территории концерна, который до 2014 года принадлежал бизнесмену Дмитрию Фирташу.

По словам жителей, на заводе предприятия горит рубероид, оккупационные власти заявляют, что химической опасности для населения нет.

Напомним, "Стирол" производил аммиак, карбамид, селитры и карбамидо-аммиачную смесь.

"Мэр города" Иван Приходько у себя в Telegram-канале написал о масштабном пожаре на территории завода. При этом он отметил, что возгорание якобы началось после обстрела завода. По его словам, во время "обстрела" никто не пострадал.

В местных пабликах пишут, что пожар начался в 17:15, здесь же публикуется видео с возгоранием. На кадрах зафиксированы черные клубы дыма над промзоной.

Позже появились сообщения, что работа химзавода "Стирол" в Горловке приостановлена после обстрела. Также сообщается, что риска выброса химических веществ нет.

12 августа в оккупированной Горловке под обстрел попал оптовый рынок, пострадали пенсионеры.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне пытаются окружить украинские войска между Бахмутом и Горловкой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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