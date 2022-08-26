Пострадавших под завалами не обнаружили. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

В ночь с 25 на 26 августа в центре Львова частично обрушился трехэтажный многоквартирный жилой дом. Эвакуировали 12 человек, среди них четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

ЧП произошло около 01:30 во Львове на проспекте Свободы, 23. На месте происшествия спасатели выяснили, что разрушены три квартиры: одна - полностью, две - частично.

Вместе с тем, обрушились два нежилых помещения общей площадью 80 квадратных метров.

Пострадавших спасатели не обнаружили.

В центре Львова обрушился жилой дом

В центре Львова обрушился жилой дом

В центре Львова обрушился жилой дом

В центре Львова обрушился жилой дом

В центре Львова обрушился жилой дом

Напомним, ранее сообщалось, что в Чугуеве полностью обрушился подъезд в жилом доме. Это произошло из-за обстрелов.

Также мы писали, как в прошлом году в Запорожье в жилой четырехэтажке взорвался газ. Часть дома обрушилась.

Кроме того, мы рассказывали, как в Харькове в январе обрушилось четырехэтажное здание. Оно было размещено по адресу улица Гагарина, 20. Это не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории. Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что причиной обрушения здания, скорее всего, стало начавшееся неподалеку строительство.

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