В ночь с 25 на 26 августа в центре Львова частично обрушился трехэтажный многоквартирный жилой дом. Эвакуировали 12 человек, среди них четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

ЧП произошло около 01:30 во Львове на проспекте Свободы, 23. На месте происшествия спасатели выяснили, что разрушены три квартиры: одна - полностью, две - частично.

Вместе с тем, обрушились два нежилых помещения общей площадью 80 квадратных метров.

Пострадавших спасатели не обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чугуеве полностью обрушился подъезд в жилом доме. Это произошло из-за обстрелов.

Также мы писали, как в прошлом году в Запорожье в жилой четырехэтажке взорвался газ. Часть дома обрушилась.

Кроме того, мы рассказывали, как в Харькове в январе обрушилось четырехэтажное здание. Оно было размещено по адресу улица Гагарина, 20. Это не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории. Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что причиной обрушения здания, скорее всего, стало начавшееся неподалеку строительство.