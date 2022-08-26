Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опубликовала в своем Twitter-аккаунте фото побега хлопка и написала, что с недавних пор имеет склонность к этому растению.

Слово "хлопок" (украинское "бавовна") сейчас стало мемом в украинском интернете и является ироническим обозначением взрывов на российской территории.

Ранее Симмонс во время видеопоздравления украинцев с Днем независимости заявила о том, что у украинского народа хорошее чувство юмора и что каждый день рождаются новые символы сопротивления. В этот момент в ролике показали кадр, как она формирует букет, состоящий из хлопка.

Между тем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.