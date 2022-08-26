В российских школах с 1 сентября появится дополнительное еженедельное занятие - "Разговоры о важном", в рамках которых школьникам расскажут о "защите населения Донбасса". Об этом сообщает Deutsche Welle.

На уроках, по замыслу Минпросвещения, предполагается "защищать" российское общество от "деструктивного информационно-психологического воздействия" и укреплять "традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Издание пишет, что Минпросвещения РФ потратило 22 млн рублей на методички по патриотическому воспитанию в школах.

В материалах, в частности, указывается, что необходима "защита населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима", что "жители "ДНР" и "ЛНР" - русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию", а "российские военные - герои".

Тем временем в захваченной россиянами Херсонской области с 1 сентября заработает менее четверти школ.

Также "Страна" писала, что представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные русскими школы. В связи с этим Украина призвала ЮНЕСКО отреагировать на сложившуюся ситуацию.

"Москва использует образование как инструмент подавления. Призываем UNESCO срочно отреагировать на это преступление", – написал Николенко.