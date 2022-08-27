В Украине планируют резко повысить штрафы за превышение скорости
Украину ждет повышение штрафов за превышение скорости, если будет принят подготовленный по этому поводу ко второму чтению законопроект.
Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также создание аварийной ситуации.
Суммы могут возрасти в разы.
Депутаты предлагают ввести такие штрафы:
- За превышение скорости более чем на 80 км/ч. от разрешенной – штраф 3400 грн.
- За превышение скорости более чем на 110 км/ч. от разрешенной – штраф 4250 грн.
На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости следующие:
- превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 грн;
- превышение на 50 км/ч и более – 1,7 тысячи грн.
Ранее мы писали, как антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал исполнительный орган Киевского городского совета и коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции. АМКУ установил, что коммунальщики воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках. А КГГА своим распоряжением утвердила тарифы и легитимизировала это нарушение.
Кроме того, "Страна" сообщала, что водители снова могут застраховать свою машину в режиме онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.