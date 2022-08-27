Украину ждет повышение штрафов за превышение скорости, если будет принят подготовленный по этому поводу ко второму чтению законопроект.

Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также создание аварийной ситуации.

Суммы могут возрасти в разы.

Депутаты предлагают ввести такие штрафы:

За превышение скорости более чем на 80 км/ч. от разрешенной – штраф 3400 грн.

За превышение скорости более чем на 110 км/ч. от разрешенной – штраф 4250 грн.

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости следующие:

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 грн;

превышение на 50 км/ч и более – 1,7 тысячи грн.

Ранее мы писали, как антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал исполнительный орган Киевского городского совета и коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции. АМКУ установил, что коммунальщики воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках. А КГГА своим распоряжением утвердила тарифы и легитимизировала это нарушение.

Кроме того, "Страна" сообщала, что водители снова могут застраховать свою машину в режиме онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.