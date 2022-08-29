В результате ракетного удара по Ровенской области 28 августа пострадали 30 жилых домов в Сарнах, а также помещение районной больницы.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram.

По его словам, всего по объекту военной инфраструктуры в районе было нанесено четыре удара. Ударной волной повреждено около 30 жилых домов в Сарнах и помещение центральной районной больницы.

Власти обещают пострадавшим финансовую помощь.

Напомним, взрывы в Ровенской области прогремели вечером 28 августа. После этого губернатор региона подтвердил ракетный обстрел области.

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