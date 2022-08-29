Украинский боец, который воюет в Песках, Владимир Регеша (Санта) рассказал о тяжелой ситуации в Песках Донецкой области, и о разнице между заявлениями официальных лиц и фактической ситуацией на фронте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет как ваша, наша авиация отрабатывает в "молоко", наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений", - написал он.

По его словам, когда он просил помощи для военных в Песках, его начали искать "по всему фронту, чтобы дать п@зды".

"В сухом остатке - про@бали Пески, отчитываясь куда-то "наверх", что на месте есть все и то "все" крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то "все" эффективно. Хотя есть @@@ские сомнения, что это обычный п@@деж", - написал он.

Боец указал на тяжелую ситуацию с артиллерией.

"Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье - вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого "прямого попадания" корректуры измерялись сотнями метров", - написал он.

Владимир Регеша также заявил, что мы побеждаем "в фейсбуке, ютубе, инстаграмме. И все".

"В Песках полный пи@@ец. Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на "контрнаступление" надежды мало", - подытожил он.

Ранее о "шести днях ада в Песках" писал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Кроме того, о тяжелой ситуации в этом районе писала медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

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