Украина и Польша намерены построить маслопровод для транспортировки украинского подсолнечного масла в порт Гданськ.

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на канцелярию премьера Польши.

"Совет министров принял заявление министра сельского хозяйства о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьск", - говорится в сообщении канцелярии.

Напомним, это уже не первый пример плотного сотрудничества государств - Украины и Польше в текущее военное время. Недавно "Укрпошта" и польская Poczta Polska заявили о начале более плотной совместной работы. Уже совсем скоро компании ускорят пересылки между странами и снизят тарифы на услуги. Кроме того, "Укрпочта" и Poczta Polska сообщили о том, что в планах компаний есть совместный выпуск марки.

Также, недавно, по версии Forbes, Польша заняла лидирующее место в рейтинге стран, которые больше всего помогают Украине в войне против России. Позицию лидера с Польшей разделила Эстония. Так, буквально несколько дней назад, Польша передала Украине пять тысяч спутниковых терминалов Starlink.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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