Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук.

Эксперт пояснил, что в настоящее время ВСУ могут нанести основной удар по силам РФ на трех направлениях: Харьковском, Запорожском и Донецком. Однако положение везде очень тяжелое.

"На сегодняшний день ситуация изменилась и не совсем в нашу пользу. На Харьковском направлении, там прямая подпитка идет с территорий России. И там рядом Западный военный округ оккупантов. Будет очень трудно. Видите ли, мы не можем даже отодвинуть их к границе. Мы отодвинули - они вернулись. И мы удерживаем сейчас оборону на тех рубежах, которые уже есть", - пояснил Жданов.

Самое тяжелое для ВСУ направление - Донецкое. Там, в основном, воюют наемники. Нашим военным там очень тяжело. Продолжаются бои за Кодему, и до сих пор неизвестно, чем они закончатся, заявил эксперт.

"Запорожское направление было наиболее перспективным, однако там ожидается появление третьего армейского корпуса... Нам надо готовиться к военной операции, скорее всего, на Запорожском направлении. Они будут стараться выравнивать позиции", - сообщил Жданов.

По его словам, РФ перебросит военных через Крым. Речь идет о какой-то части из тех 10 тысяч солдат, которых стране-агрессору удалось насобирать.

Жданов добавил, что РФ не будет бросать весь третий армейский корпус на одно направление. Возможно, командование страны-агрессора "разорвало" корпус.

"Они создают иллюзию массированного наступления, чтобы мы перебрасывали войска с юга на север", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, сейчас ВСУ трудно воевать на этих трех направлениях, потому что нам не хватает артиллерии, боевых бронированных машин и авиации.

Как писала "Страна", генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн считает, что Россия способна открыть второй фронт.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.