В Москве погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Он выпал из окна Центральной клинической больницы.

Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, 67-летний Маганов лежал в отделении, расположенном на шестом этаже.

Напомним, с начала вторжения РФ в Украину по России прокатилась череда загадочных смертей топ-менеджеров энергетических компаний.

В июле в бассейне под Петербургом был найден мертвым Юрий Воронов, возглавляющий подрядчика компании - транспортную компанию "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома".

В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

Позднее в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его супругу и дочь. Он владел состоянием в €400 миллионов.

А в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл". Он умер от выстрела в голову.