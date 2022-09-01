В Москве погиб глава совета директоров "Лукойла". Он выпал из окна больницы
В Москве погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Он выпал из окна Центральной клинической больницы.
Об этом пишут российские СМИ.
По их данным, 67-летний Маганов лежал в отделении, расположенном на шестом этаже.
Напомним, с начала вторжения РФ в Украину по России прокатилась череда загадочных смертей топ-менеджеров энергетических компаний.
В июле в бассейне под Петербургом был найден мертвым Юрий Воронов, возглавляющий подрядчика компании - транспортную компанию "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома".
В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.
Позднее в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его супругу и дочь. Он владел состоянием в €400 миллионов.
А в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл". Он умер от выстрела в голову.