Итальянская вилла супругов Владимира и Елены Зеленских в городке Форте-дей-Марми сейчас сдается от 50 тысяч евро в месяц. По словам агента по недвижимости, главное, чтобы арендаторы не были россиянами.

Об этом пишет La Stampa.

Ранее другая газета - Il Tirreno - написала, что Зеленские сдали свою виллу за 50 тысяч евро в месяц супругам граждан России после того, как безуспешно пытались сдать ее корейцам.

В то же время, агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в комментарии для La Stampa это опроверг.

Он заявил, что не пускать россиян - личное требование Елены Зеленской.

А соседи могли подумать о том, что на вилле проживают россияне, услышав русскую речь.

"Возможно, они были гостями, но не арендующими", - добавил он.

Напомним, что в прошлом году "Страна" побывала на роскошной итальянской вилле Зеленского в "пляжном Куршевеле" и опубликовала оттуда фото и видео. Форте-дей-Марми - один из самых дорогих курортов Италии.

Это место в Тоскане облюбовали российские и украинские селебритиз и прозвали между собой "пляжным Куршевелем". Недвижимость в Форте-дей-Марми на вес золота. Именно тут есть вилла у президента Украины Владимира Зеленского. Это самый дорогой объект из его декларации – ее стоимость более чем 3 миллиона евро.

При этом Гео Лерос предлагал создать на этой вилле детский лагерь "40 миллионов Приватбанка".