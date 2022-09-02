Украинские беженцы живут в каютах кораблей. Фото: zimamag

В шотландский портовый город Глазго прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с кораблем MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев.

Об этом сообщает BBC.

Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 каютах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время.

В начале войны Шотландия обязалась принять три тысячи беженцев из Украины, но сейчас это число превысило 15 тысяч.

В связи с этим в конце июля Шотландия начала размещать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, пришвартовавшемся возле Эдинбурга. Теперь для украинцев выделили второй корабль.

BBC сообщает о том, что в порт Глазго в Шотландии прибыл еще один лайнер для размещения украинских беженцев, общее число которых в стране уже превысило 15 тысяч

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