В Украине с 7 сентября по 10 октября в большинстве регионов будут тестировать систему экстренного оповещения населения об угрозах через операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Обратите внимание! С 7 сентября 2022 года в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, первыми о тестировании рассылок об угрозах через операторов мобильной связи предупредили жителей Киевской области. Еще 2 сентября об этом проинформировали в Киевской областной военной администрации.

Ранее мы писали, что киевляне смогут настроить в смартфонах уведомление о приближении комендантского часа.

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