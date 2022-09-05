Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что всего за август удалось эвакуировать 63 тысячи человек из нескольких прифронтовых регионов Украины.

Люди выезжали из Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

"Из Херсонской выехало 18700 человек, из Запорожской - 24 тысячи, из Харьковской - 4300, остальные из Донецкой", - сообщила Верещук.

Меньше всего выезжает людей из Харьковской области.

"Потому что там очень тяжело уехать, коридор работает только один раз в неделю, там очень тяжелые условия, поэтому мы так всегда радуемся, когда удается спасти оттуда людей. Сегодня даже собак удалось спасти, еще одна маленькая радость", - рассказала Ирина Верещук.

На вопрос "Страны", планируется ли объявлять обязательную эвакуацию в каких-либо из этих областей, помимо Донецкой, вице-премьер ответила, что это будет известно после 15 сентября. К этой дате ОВА должны предоставить выводы комиссий, объяснила Верещук.

Ранее мы писали, что ровно месяц назад, 1 августа, стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. "Страна" узнала, сколько жителей удалось вывезти за это время. Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что всего за месяц из Донецкой области удалось эвакуировать 15711 человек.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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