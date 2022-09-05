Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом.

Указ президента России и сам текст концепции опубликованы на официальном портале правовой информации страны.

Главными задачами стали:

защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих русскому миру;

усиление роли, значения русского языка в мире;

формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет богатую историю и культурное наследие;

повышение туристической привлекательности России для иностранных граждан;

продвижение преимуществ федеративного устройства государства, в котором признаётся равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории.

Концепция состоит из шести разделов. Первый включает в себя общие положения. Второй посвящен национальным интересам РФ в гуманитарной сфере за рубежом, в нем же говорится про цели, задачи и принципы такой политики.

В третьем разделе перечисляются основные направления гумполитики за рубежом. В их числе - формирование объективного восприятия страны в мире, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения, продвижение российской культуры, науки и образования, развитие международного сотрудничества в сферах спорта, туризма, молодежного взаимодействия, оказание поддержки соотечественникам, проживающим в других странах, сохранение исторического и культурного наследия, использование возможностей СМИ для формирования объективного облика страны за рубежом.

В четвертом разделе говорится о гуманитарном сотрудничестве в многосторонних и двусторонних форматах с РФ.

Пятый раздел посвящен межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Шестой - формированию и основным механизмам реализации гумполитики за рубежом. Всего в документе 117 пунктов.

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