Русские мир и язык. Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом.
Указ президента России и сам текст концепции опубликованы на официальном портале правовой информации страны.
Главными задачами стали:
- защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих русскому миру;
- усиление роли, значения русского языка в мире;
- формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет богатую историю и культурное наследие;
- повышение туристической привлекательности России для иностранных граждан;
- продвижение преимуществ федеративного устройства государства, в котором признаётся равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории.
Концепция состоит из шести разделов. Первый включает в себя общие положения. Второй посвящен национальным интересам РФ в гуманитарной сфере за рубежом, в нем же говорится про цели, задачи и принципы такой политики.
В третьем разделе перечисляются основные направления гумполитики за рубежом. В их числе - формирование объективного восприятия страны в мире, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения, продвижение российской культуры, науки и образования, развитие международного сотрудничества в сферах спорта, туризма, молодежного взаимодействия, оказание поддержки соотечественникам, проживающим в других странах, сохранение исторического и культурного наследия, использование возможностей СМИ для формирования объективного облика страны за рубежом.
В четвертом разделе говорится о гуманитарном сотрудничестве в многосторонних и двусторонних форматах с РФ.
Пятый раздел посвящен межкультурному и межрелигиозному диалогу.
Шестой - формированию и основным механизмам реализации гумполитики за рубежом. Всего в документе 117 пунктов.
Ранее "Страна" сообщала, что Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца благодаря Чукотке, а также о том, что Путин заявил, что жители "ЛДНР" воюют лучше, чем профессиональные военные России.