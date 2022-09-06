В Умани приговорили мужчину к 12 годам лишения свободы. Он собирал тайные документы для генштаба Вооруженных сил России.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

Жителя Умани судили за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным прокуроров, в апреле-июле 2021 года мужчина "выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ".

За деньги он "собирал сведения с грифом секретности о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы".

От представителя российской разведки мужчина получил 13 тысяч гривен аванса и надеялся получить еще 2000 долларов после передачи секретной информации, добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее мы писали, что жительница Днепропетровщины получала координаты ВСУ от мужа-военного и тайно передавала их спецслужбам РФ. Она была задержана после очередной передачи данных врагу.

Также сообщали, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.