Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала тестирование новой системы оповещения, которое продлится в большинстве регионов до 10 октября.

Звуковой сигнал, оповещающий население об угрозах, будет приходить через операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell, даже если звук на телефоне выключен.

Тестирование системы будет проходить в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киеве.

Ранее "Страна" показывала, как звучат сигналы тревог об угрозе уличных боев, химической и радиационной опасности.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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