В Брянской области России (граничит с Черниговской и Сумской областями Украины - Ред.) на сайтах по поиску работы набирают снайперов и разведчиков, сообщают местные СМИ.

В объявлениях указывается, что нужны снайперы, наводчики, разведчики, механики, кодировщики, радиотелефонисты и ряд других специалистов, пишут "Брянские новости".

Им обещают зарплату от 24 тысяч рублей в месяц (около 14,5 тысячи гривен - Ред.).

Кандидатов набирают в Брянске, Клинцах, Ржанице Жуковского района.

Напомним, что 25 августа появился указ президента РФ Владимира Путина об увеличении ВС России до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 000 человек, британские аналитики пишут, что Россия может попытается увеличить свои ВС за счет набора большего количества контрактников или за счет увеличения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу.

Ранее британская разведка сообщала о хрупком моральном духе армии РФ в Украине и проблемах с выплатами военным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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