В Украине открыли дело в отношении нардепа, чья жена за время войны вывезла за границу больше $500 тысяч
Офис Генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, чья жена вывезла из страны за время войны более полумиллиона долларов (почти 18 миллионов гривен). Его фамилия не сообщается. Депутата подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщает НАПК.
Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье народного депутата Украины, составил 335 тыс. грн, 10 тыс. долларов США и 15 тысяч евро.
"Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - более 8 млн грн", - говорится в сообщении.
Депутату грозит 5-10 лет лишения свободы.
Как писала "Страна", с 28 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Также "Страна" писала, что близкого соратника Яценюка подозревают в отмывании средств и незаконном обогащении.
Напомним, публичные чиновники и члены их семей незаконно вывезли из Украины около 5 миллионов долларов наличными.