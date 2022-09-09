Офис Генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, чья жена вывезла из страны за время войны более полумиллиона долларов (почти 18 миллионов гривен). Его фамилия не сообщается. Депутата подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает НАПК.

Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье народного депутата Украины, составил 335 тыс. грн, 10 тыс. долларов США и 15 тысяч евро.

"Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - более 8 млн грн", - говорится в сообщении.

Депутату грозит 5-10 лет лишения свободы.

Как писала "Страна", с 28 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Также "Страна" писала, что близкого соратника Яценюка подозревают в отмывании средств и незаконном обогащении.

Напомним, публичные чиновники и члены их семей незаконно вывезли из Украины около 5 миллионов долларов наличными.