В Офисе генпрокурора считают, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где погибли десятки украинских военнопленных, мог взорваться боеприпас от огнемета.

Об этом говорится в ответе генпрокуратуры на запрос DW.

По данным генпрокуратуры, могла взорваться капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа Шмель, Шмель-М, Рысь. К такому выводу следствие пришло в результате анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей.

Напомним, ранее разведка назвала теракт в Еленовке спецоперацией России против поставок Украине вооружения.

Также мы писали о том, что комиссия ООН по расследованию взрывов в Еленовке до сих пор не может начать работу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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