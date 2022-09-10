Днем в субботу, 10 сентября, жители Полтавы во время воздушной тревоги слышали взрывы. Глава ОВА Дмитрий Лунин призвал не паниковать и заявил, что это звуки военных учений, которые проводятся на территории громады.

Об этом Лунин написал в своем Телеграм-канале.

"Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, - это военные учения на территории громады. Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги", - сообщил он.

Отметим, что воздушная тревога в Полтавской области по состоянию на 11:50 еще продолжается.

Напомним, в Киевской области вчера предупреждали о взрывах из-за учений.

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