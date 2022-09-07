В среду, 7 сентября, в Борисполе под Киевом местные телеграм-каналы публикуют видео взрыва с пожаром.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что это не прилет. По его словам, горит предприятие в районе ЖД-вокзала.

На месте работает ГосЧС, обошлось без пострадавших.

В Киевской областной военной администрации прокомментировали пожар в Борисполе. Там сообщают, что пожар связан с возгоранием емкости с растворителем на предприятии.

Пожар не связан с сигналом воздушной тревоги, сообщают в КОВА. На месте работают спасатели. Причины возгорания устанавливаются.

Как писала "Страна", 6 сентября Киев снова затягивало дымкой из-за горения торфяников. У мэра Виталия Кличко советуют жителям столицы ограничить пребывание на улице.

Ранее эколог рассказал, почему в Киевской области горят торфяники и какая опасность для жителей.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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