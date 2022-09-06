Днем во вторник, 6 сентября, украинскую столицу снова затягивает дымкой. Концентрация частиц в воздухе, согласно сервису IQ Air превышает норму в шесть раз.

Превышение нормы вредных частиц наблюдается на северо-западе Киева, то есть со стороны Вышгородского района, где горят торфяники, о чем сегодня сообщали спасатели.

По состоянию на 15:35 Киев оказался на 15 строчке рейтинга городов с самым грязным воздухом.

В КГГА подтвердили, что в Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха и советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Напомним, вчера Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом. Через несколько часов ситуация улучшилась.

Также ранее эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему уже который раз за последнее время в Киевской области горят торфяники, провоцируя запах гари и задымление по всем окрестностям и самой столице. По его словам, конец августа-начало сентября - традиционная пора горения торфяников в Киевской области.

Вместе с тем, при горении торфяников происходит выброс в воздух массы вредных для организма человека веществ - таких как сажа, СО2, СО и других опасных газов.

На случай пожара торфяников ранее в КГГА давали ряд советов. В частности, там рекомендуют свести к минимуму нахождение на открытом воздухе, особенно утром, держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью, пить больше воды (до 2-3 литров в день), а также избегать дорог с массовым скоплением автомобилей, не стоять возле них.