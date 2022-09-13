В Подмосковье директор по качеству российского авиазавода арестован по делу о госизмене в пользу Украины.

Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Имея допуск к совершенно секретной документации, он сфотографировал фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал сотруднику Одесского авиационного завода, сообщили в ФСБ.

Ранее мы писали, что ФСБ заявила о задержании "агента украинской разведки", который собирал данные о военных объектах в Курске. Дома у него нашли "спецсредства, переданные украинской разведкой, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне".

Также сообщалось, что ФСБ убила двух россиян, обвинив их в подготовке теракта под кураторством СБУ. Как утверждали в ФСБ, убитые входили в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной ныне покойным видеоблогером-неонацистом Максимом "Тесаком" Марцинкевичем.

Кроме того, писали, что ФСБ заявила о задержании двух жителей Херсона по обвинению в подрыве авто местного чиновника-коллаборанта. Силовики ворвались в две квартиры и задержали двух мужчин.