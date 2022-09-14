Выпускники школ с временно оккупированных территорий и прифронтовых зон еще могут поступить в университеты. В Министерстве образования и науки рассказали, что такие абитуриенты имеют возможность поступать в учреждения профессионального высшего образования до 29 сентября.

"МОН информирует, что вступительная кампания для абитуриентов с временно оккупированных территорий и особо опасных территорий Украины продолжается.

Соответствующее письмо направлено руководителям учреждений профессионального высшего образования, сегодня, 13 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

Прием заявлений и проведение вступительных экзаменов, содержащих собеседования и творческие конкурсы, могут проходить на протяжении всей вступительной кампании вплоть до конца указанного срока.

Точный график каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

В МОН рассказали, что университетам для таких абитуриентов дали возможность создать небюджетные конкурсы, не требующие предварительного согласования с министерством.

Кроме того, у поступающих с прифронтовых и оккупированных территорий есть возможность попасть на бюджетное обучение с получением стипендии. Но только при наличии незанятых бюджетных мест из основной вступительной кампании.

Реализация завершающего этапа осуществляется путем перевода на вакантные места государственного, регионального заказа лиц, которые зачислены на обучение за средства физических и/или юридических лиц.

"Перевод этой категории абитуриентов происходит не позднее 15:00 30 сентября", - отметили в МОН.

Напомним, на 13 сентября на бакалавриат на базе среднего образования в 2022 году зачислили более 131 тысячи студентов. 56 тысяч поступили на бюджет, а 75 тыс. – на контракт.

Как писала "Страна", студенты-контрактники с оккупированных территорий и из зоны боевых действий смогут учиться бесплатно.

Также в Минобразования объяснили украинцам, кто имеет право на льготные кредиты на учебу и социальные стипендии.