В Вышгородском районе Киевской области, в Черниговской и Полтавской областях, в четверг, 15 сентября, могут быть слышны взрывы.

Как сообщает Вышгородская районная военная администрация, взрывы в Киевской области связаны с учениями саперов, они будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

По данным "Суспильного", в период с 13:00 до 14:00 возле села Ягодное Черниговского района взрывотехники Нацполиции в Черниговской области будут производить уничтожение боеприпасов.

Также в районе 13:30 и 14:30 возле села Шестовица спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва.

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