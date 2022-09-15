Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в четверг, 15 сентября, снова высказался по поводу гарантий безопасности для Украины и намекнул, что в Кремле заинтересованы в смене руководства в нашей стране.

По его словам, "гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймёт безвыходность ситуации для неё".

Напомним, ранее Офис президента Украины опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины.

В нем перечислены государства-гаранты: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

В России ранее проект гарантий безопасности Украины назвали "вовлечением стран НАТО в конфликт".

В отдельном материале мы проанализировали, что означает проект гарантий безопасности, предложенный Украиной.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.