В Кремле считают, что россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина и его действия против Украины, несмотря на критику в соцсетях, которая стала появляться после успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - сказал Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать критику в телеграм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу "спецоперации в Украине" "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень зыбкой".

Вместе с тем пресс-секретарь Путина считает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Напомним, в Пентагоне констатировали, что в результате украинского контрнаступления войска РФ "в значительной степени уступили" ВСУ свои позиции в районе Харькова. При этом многие российские военные отступили через границу - на территорию РФ.

Вместе с тем на днях, после успеха контрнаступления ВСУ Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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