Российский телеграм-канал Shot выпустил репортаж о непростой судьбе российских геймеров. Они решили подать коллективный иск к Sony, потому что больше не могут купить игры для PlayStation в магазине PS Store.

Помимо восстановления доступа к магазину с играми в России, они требуют от компании еще и 280 миллионов рублей компенсации.

Сообщается, что коллективный иск поддержали уже 1000 человек.

Напомним, что еще в мае 28 россиян уже подавали в суд аналогичный иск против Sony.

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