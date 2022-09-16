В Эстонии лишили вида на жительство гражданина РФ, который пьяным оскорблял украинок и требовал говорить на русском языке.

Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел еще в июле на пляже Пирита и попал на видео. Пьяный мужчина матом ругался на девушек и требовал говорить "нормально", то есть на русском языке. Он считает, что это его "провоцировали", "оскорбляя" его родной язык.

Полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. В результате у мужчины аннулировали постоянный вид на жительство. Он родился в Эстонии и имеет российское гражданство.

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Напомним, что в ближайшие дни Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд россиян.

На данный момент уже 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на получение туристических виз.

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