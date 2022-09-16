Минфин США принял решение ослабить санкции в отношении американских медиа и разрешил им частично проводить финансовые операции в России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об операциях, которые нужны для обеспечения работы этих медиа, при этом под действие лицензии попадают "новостные организации США и журналисты-граждане США, включая фотожурналистов, а также тележурналисты или технические сотрудники".

Лицензия позволит проводить операции, чтобы:

компенсировать работу сотрудников, в том числе стрингеров, переводчиков, операторов, технических экспертов, продюсеров-фрилансеров и водителей;

арендовать офисные помещения;

приобретать и арендовать имущество и услуги;

оплачивать другие нужды в ходе работы журналистов.

В документе также указывается, что лицензия не дает права на открытие или поддержание корреспондентских или расчетных счетов для лиц, которые находятся под санкциями, или осуществляются без дополнительного разрешения финансовых операций, которые затрагивают ряд российских СМИ и компаний, в том числе акционерное общество "Первый канал", телекомпанию "Россия-1" и акционерное общество "НТВ"

Напомним, в мае США ввели санкции против "Первого канала", телекомпании "Россия-1" и "НТВ". Все три канала были одними из крупнейших получателей иностранных доходов. После введения ограничений американским компаниям запрещено размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.

Ранее мы писали, что у Зеленского раскритиковали Евросоюз за ослабление санкций против России. Совет Евросоюза удалил из своих сообщений упоминание о том, что ЕС вводит для России блокировку европейских облачных сервисов.

Вместе с тем, сообщалось, что США собираются вводить санкции за поддержку платёжной системы Мир за пределами России.