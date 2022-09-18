Назначенные Россией "власти" Запорожской области начали высылать "неблагонадежных граждан" на территорию, контролируемую Украиной.

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с "ВГА", — цитирует обоснование" РИА Новости.

"Неблагонадежных" доставили к ближайшему блокпосту. Там каждому были зачитаны "обвинения", после чего людей в пешем порядке отправили за линию разграничения.

Видео публикуют российские СМИ.

Шеврон у россиянина в камуфляже на видео не государственный красно-сине-белый флаг РФ, а старый имперский черно-желто-белый флаг, который часто на своих акциях используют русские националисты.

Ранее мы писали, что назначенные Россией "власти" оккупированной Запорожской области заявляют о том, что в скором времени могут полностью отказаться от гривны и перейти на рубль.

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