На украинское телевидение спустя 7 месяцев после начала полномасштабной войны возвращаются развлекательные программы. Сразу несколько ключевых медиагрупп объявили о возобновлении показа реалити- и талант-шоу.

Так, на телеканале "ТЕТ" 2 октября состоится премьера новых эпизодов 12-го сезона вокального шоу "Голос страны", показ которого был прерван из-за войны. Раньше этот проект выходил на флагманском канале медиагруппы "1+1", но с начала полномасштабной войны "1+1" вещает в рамках единого телемарафона.

А вот телеканал "СТБ" (входит в медиагруппу Starlight Media), судя по обновленной сетке вещания, вышел из единого телемарафона и вернул в осенний эфир свои развлекательные шоу и сериалы. По словам продюсеров, это сделано по просьбам зрителей. В полноценном формате единого телемарафона из всех каналов этой медиагруппы сейчас вещает только ICTV.

Сейчас на "СТБ" практически круглые сутки показывают сериалы, несколько раз в сутки прерываясь на выпуски "единых новостей". Более того, 20 августа в эфир телеканала вернулось кулинарное шоу "МастерШеф. Битва сезонов", а следом за ней - программа "Детектор лжи".

Кроме того, этой осенью на "СТБ" состоится премьера нового сезона романтического шоу "Холостяк". Главным героем 12-го сезона стал 32-летний львовянин Алекс Топольский, который последние годы живет и работает в Америке. Съемки проекта с его участием завершились в январе, а премьера должна была состояться 4 марта - буквально через пару дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь же нового "Холостяка" начнут показывать 30 сентября.

Известно, что осенью на канале "СТБ" состоится еще одна премьера - выход обновленного шоу "Танці. World of Dance". Съемки начались еще осенью прошлого года, а премьера была запланирована на весну 2022-го. Но из-за войны пришлось не только отложить показ шоу, но и вырезать из него эпизоды с участием членов жюри.

Все из-за скандала с одной из судей шоу - хореографом Татьяной Денисовой, которая долгое время жила в Москве и работала на российском телеканале, а после начала войны продолжила сотрудничать с РФ. Канал "СТБ" заявил, что разорвал с ней контракт, а уже отснятый проект покажут в обновленном виде.

"Гражданка Украины, которая участвует в российских проектах, отказалась от публичного осуждения войны и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной принято решение прекратить любое дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее проявления в главной танцевальной премьере осени. Чтобы реализовать принятое решение, канал перемонтировал отснятые до 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри", - говорится в сообщении телеканала. В состав жюри, кроме Денисовой, также входили известные танцоры Евгений Кот и Макс Чмерковский.

Кроме этого, на "Новом канале" 5 сентября состоялась премьера нового романтичного реалити-шоу "Пара на миллион". Шоу было отснято еще до начала полномасштабной войны, в 2021 году, но в эфир вышло только сейчас.

Как писала "Страна", опрос показал, что единому телемарафону доверяет 57% украинцев, но смотрят его в основном пенсионеры.

Ранее мы объясняли, зачем Офис президента обязал новостные каналы транслировать один и тот же телемарафон.