Оккупационные власти назначили "руководителем" поселка Боровая Харьковской области бывшего антимайдановца и участника талант-шоу Сергея Агаркова.

О назначении сообщает Боровской поселковый совет в Telegram.

В 2014 году он активно участвовал в Антимайдане и событиях т.н. "русской весны" в Харькове, был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Внесен в списки "Миротворца" от 19.09.2014.

Позже уехал в РФ, где находился до 24 февраля.

4 июля 2022 года Агаркова назначили "заммэра" в Балаклее Харьковской области. На российских интернет-ресурсах даже распространяли видео, как Агарков срывал табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

В 2010 году Агарков был участником отбора второго сезона шоу "Україна має талант!", в котором демонстрировал "скрытые способности человека": бил себя топором в живот, засовывал в нос длинные гвозди и глотал горящий факел.

Как писала "Страна", оккупационные "власти" Харьковской области ввели военное положение на захваченных территориях.

Также "Страна" писала, что на захваченных РФ территориях Харьковской области создадут четыре оккупационные "администрации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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