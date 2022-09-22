"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин 22 сентября сообщил о прилетах в районе городской администрации в Донецке.

Одновременно с тем, местные телеграм-каналы публикуют видео с Крытого рынка. Сообщается, что он попал под обстрел. По данным местных "властей" погибли минимум пять человек.

Также публикуют фото работы ПВО над Донецком, сообщают, что одну из ракет сбили.

Напомним, 19 сентября в Донецке при обстрелах и пожаре погибло 13 человек. Было опубликовано видео последствий удара по площади Бакинских комиссаров. По данным местных "властей", в том числе погибли и двое детей.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".