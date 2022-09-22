В течение суток 21 сентября авиация Воздушных сил Украины нанесла мощное огневое поражение по вражеским позициям.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 "HARM" и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации. Осуществлено более 15 групповых авиаударов по россиянам на разных направлениях", - говорится в сообщении

Сообщается, что в результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки человек личного состава. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10 позиций ПВО противника.

Кроме этого, за сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили четыре БпЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер-К" российских войск.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".