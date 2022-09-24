В субботу, 24 сентября, центр Донецка вновь подвергся обстрелу. В результате обстрела есть раненые.

Местные паблики публикуют видео последствий прилетов в центре Донецка. Пострадали здания по проспекту Ватутина, который соседствует с "городской администрацией" (правда, снаряды падали довольно далеко от нее).

В сети публикуют фото последствий обстрела.

Напомним, 22 сентября в Донецке также были прилеты в районе городской администрации. Также местные телеграм-каналы публиковали видео с Крытого рынка. Сообщалось, что он попал под обстрел.

Позже появилась информация, что в результате ударов по Крытому рынку в центре Донецка погибли шесть человек, еще шестеро ранены. Появилось видео, на котором в кадре оказались сгоревший автобус и тела убитых людей.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.