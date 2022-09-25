Едва не закончившийся трагедией инцидент произошел в минувшую субботу в одном из жилых домов старой застройки на улице Бойчука в Печерском районе столицы.

Все началось с того, что жители обратились в полицию по поводу поведения своего соседа, который швырял из окна бутылки, заполненные какой-то едкой жидкостью.

После прибытия на место происшествия полиции, выяснилось, что в разбитых бутылках была самодельная зажигательная смесь, от разлива которой чудом не пострадал никто из прохожих и местных жителей.

По подсказке жильцов полицейские вычислили квартиру дебошира и провели там неотложный обыск - нашли там еще как минимум пять бутылок с зажигательной смесью, заготовленных для броска из окна.

По информации наших источников в МВД, это хулиганил 42-летний местный житель, который состоит на учете в наркологическом диспансере как наркозависимый, однако лечение не проходит.

Вероятно, после употребления одурманивающего зелья, хулиган и решил изготовить зажигательные коктейли и бросать их на улицу со своего окна.

Подозреваемому в обязательном порядке будет проведена психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости. По части 4 статьи 296 УК Украины за хулиганство с использованием специально заготовленного предмета (в данном случае "коктейлей Молотова") ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева коктейлем Молотова сожгли BMW главного экоинспектора, а также о том, как зам министра обороны призвала украинцев бросать в противника "коктейли Молотова" с балконов.