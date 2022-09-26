В понедельник, 26 сентября, синоптики обещают сильные дожди на севере и западе Украины. В остальных регионах - без осадков. На юге сегодня обещают сухую и теплую погоду до +22 днем.

Об этом говорится в прогнозе погоды Укргидрометцентра.

Запад. В Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Хмельницкой области сегодня сильные дожди, особенно в первой половине дня. Они не прекращаются с ночи.

Днем довольно прохладно: +13...+15. Ночью было от +7 до +10.

Север. В Житомирской, Черниговской, Сумской области сегодня пригодятся зонты. С утра там идет дождь, который будет периодически возобновляться в течение дня.

Дневная температура +13...+16.

Центр. В Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской области синоптики сегодня обещают переменную облачность без осадков.

Днем +14...+17.

Восток. В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской области в понедельник будет сухо.

Днем воздух прогреется до +15...+21. Теплее всего в Запорожской области.

Юг. Теплее всего сегодня на юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской области до +20...+22. Переменная облачность без осадков.

В Киеве сегодня дождь. Днем от +12 до +14.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 сентября 2022 года

Напомним, что ранее Джон Керри сообщил, что война в Украине ухудшит ситуацию с глобальным потеплением и климатом в мире.

Также мы писали, что появилось видео, как на песок пустыни в Эмиратах выпал крупный град с дождем.