Российского спортивного журналиста Илью Васильева не выпустили из России в отпуск.

Об этом сообщают РИА "Новости".

Сообщается, что пограничники в "Жуковском" не пропустили Васильева на рейс и вручили уведомление о том, что ему отказано в праве на выезд на основании решения военкомата.

У журналиста категория "В" (ограниченно годен), повестку по месту жительства он не получал.

По его словам, в аэропорту его спрашивали, есть ли у него справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны, военный билет смотреть отказались. В итоге заявили, что на основании закона не могут выпустить из страны.

Ранее Минобороны РФ заявило, что "ограничения на передвижение граждан не предусматриваются".

Напомним, ранее мы рассказали, что получивший российское гражданство бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых во время частичной мобилизации.

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