Российский журналист Васильев не смог уехать на отдых из-за частичной мобилизации. Фото: Фейсбук

Российского спортивного журналиста Илью Васильева не выпустили из России в отпуск.

Об этом сообщают РИА "Новости".

Сообщается, что пограничники в "Жуковском" не пропустили Васильева на рейс и вручили уведомление о том, что ему отказано в праве на выезд на основании решения военкомата.

У журналиста категория "В" (ограниченно годен), повестку по месту жительства он не получал.

По его словам, в аэропорту его спрашивали, есть ли у него справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны, военный билет смотреть отказались. В итоге заявили, что на основании закона не могут выпустить из страны.

РосСМИ сообщили о том, что российского спортивного журналиста Илью Васильева не выпустили из России в отпуск

Ранее Минобороны РФ заявило, что "ограничения на передвижение граждан не предусматриваются".

Напомним, ранее мы рассказали, что получивший российское гражданство бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых во время частичной мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.  

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.