Президент РФ Владимир Путин объявит о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Такое заявление он может сделать во время обращения к палатам российского парламента.

"Российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении территорий будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта", - сообщает разведка.

Но эти цели "вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и беспокойством по поводу частичной мобилизации".

Напомним, "референдумы" на захваченных территориях должны завершиться сегодня.

Ранее мы писали, что в "ЛДНР" заявили, что "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ уже набрали необходимую явку.

Тем временем, Белый дом грозит России новыми "серьезными экономическими" санкциями за "референдумы" и аннексию.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.