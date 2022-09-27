Народный депутат Григорий Немыря хочет через суд вернуть себе дипломатический паспорт, который у него отобрали пограничники.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В иске он "просит суд признать противоправными действия начальника отделения инспекторов пограничной службы по изъятию дипломатического паспорта".

Также он просит признать противоправными ряд действий сотрудников МИД.

В том числе и по "составлению списка недействительных дипломатических паспортов" и по "отправке такой информации Администрации Государственной пограничной службы Украины".

Иск Немыри в Окружной административный суд Киева поступил в августе.

Напомним, в августе "Страна" писала, что были признаны недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение. Позже это подтвердили в МИДе. В то же время, МИД обещает выдавать паспорта депутатам, когда те действительно будут ехать в официальные командировки от Верховной Рады.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщал в августе, что у нардепов "забирают дипломатические паспорта".