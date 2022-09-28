В Украине существенно дорожает морковь. В продажу она поступает по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее. Причина этому сокращение производства и неблагоприятная дождливая погода, которая сохраняется практически по всей стране.

Об этом сообщает EastFruit.

По данным экспертов, ситуация с ценами на морковь нетипична, так как в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимума, а цены остаются достаточно низкими.

EastFruit пишет, что украинские фермеры уже вторую неделю подряд повышают цены на морковь.

Такие цены на морковь также связаны с сокращением производства. Большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение этой продукции на рынке несколько сократилось.

Таким образом, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября минувшего года.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что осенью в Украине значительно подорожают овощи, цены на них поднимутся сразу на 10-15%. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину цены на продукты выросли на 20-30%.

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