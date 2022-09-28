В Минэнерго провели совещание о готовности ОВА Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей и соответствующих служб к оперативному реагированию, если РФ будет атаковать "объекты жизнеобеспечения".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

При Министерстве энергетики Украины действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. В него входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ и энергетических компаний.

Штаб работает "фактически 24/7". Первый замминистра энергетики Юрий Власенко заявил, что в Штабе "проработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций". Сейчас завершают анализировать имеющееся оборудование, "необходимое для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов".

Сейчас члены Штаба собирают информацию об электроэнергетических компаний о количестве общего объема аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования и материалов, объектов электрических сетей, оборудования, которое могут переместить и использовать на критически важных объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме того, подготовлен перечень наиболее приоритетного оборудования, которое необходимо для оперативной ликвидации аварийных ситуаций.

Напомним, Украина "на всякий случай" на зиму заготовила 7 млн куб.м дров.

Также мы публиковали советы по подготовке к грядущей зиме.