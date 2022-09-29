Экспорт из Украины в ЕС превысил довоенный уровень, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка в эфире национального телемарафона.

По его словам, "на сегодня торговля между Украиной и ЕС фактически восстановилась".

"В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года. А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за І-ІІІ кварталы 2021 года", - сказа он.

В целом же уровень украинского экспорта сократился почти на половину по сравнению с довоенными показателями.

По его словам, если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 миллиардов долларов и более, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 миллиарда долларов.

"Примерно такой будет результат по сентябрю", - сказал он.

Сильнее всего сократился экспорт в Северную Африку и Азию, также полностью прекращена торговля с РФ и Беларусью.

Как писала "Страна", Украина экспортировала электроэнергии в Евросоюз на более чем 4 миллиарда гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина готова увеличить экспорт электричества в ЕС, если ЗАЭС будет подключена к ее энергосистеме.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад