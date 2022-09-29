Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула РФ.

Об этом пишут российские издания.

Согласно информации "Матч ТВ", 39-летняя Давыдова отправила сотрудникам своего олимпийского центра синхронного плавания уведомление о том, что покинула страну и возвращаться не намерена, а также указала, к кому обращаться по поводу оперативных вопросов по управлению спортивной организацией.

По данным прессы, спортсменка сообщила Федерации синхронного плавания России о готовности покинуть состав президиума организации после отъезда из страны.

Комментируя решение Давыдовой, вице-президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина призналась, что спортсмены "были шокированы этой новостью".

В ОКР отреагировали на случившееся пресс-релизом.

"Олимпийский комитет России на текущий момент не располагает информацией от пятикратной Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой о том, что она или кто-то из членов ее семьи покинул территорию нашей страны и не планирует возвращаться в Россию", - сказано в записи от 27 сентября.

Событие прокомментировала и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Это личное дело каждого человека", - сказала она "РИА Новости".

А член комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков назвал поступок Давыдовой дезертирством.

"Спортивное дезертирство неминуемо даст старт спортивной мобилизации. Переживать и горе, и радости со страной может только тот, кто связан с ней крепкими узами. А если для кого‑то родина - это лишь текущая работа и сохраненный адрес в навигаторе… Ее ценности лежат далеко за пределами Российской Федерации. Центр простаивать без хозяина точно не будет, ничего страшного", - сказал депутат.

Давыдова завоевала золото на летних Олимпийских играх: 2004 года в Афинах, 2008 года - в Пекине. Также она входила в состав сборной России, выигравшей золотые награды на Играх 2004, 2008 и 2012 годов. Она была признана лучшей синхронисткой планеты первого десятилетия ХХІ века.

Давыдова выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Последняя тоже уехала из страны, только десять лет назад. Она живет в Италии, воспитывая конкуренток россиянкам.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию - уже во второй раз за последнее время.

Между тем российский рэпер Тимати опроверг сообщения, что он сбежал из страны, и заявил, что готов к мобилизации.