Инфляция в Германии возросла до пикового уровня с 1951 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

По его данным, сейчас товары и услуги стоят в среднем на 10% выше, чем в сентябре 2021 года. Этот показатель - самый высокий с декабря 1951 года - тогда уровень инфляции составлял 10,5%.

Главный фактор высокой инфляции - война в Украине и ее последствия, которые ведут к росту цен. Сильнее всего подорожали энергоносители (на 43,9%) и продукты питания (на 18,7%).

Напомним, ранее мы писали, что по версии издания Der Spiegel, Германии предрекают тяжелые последствия энергетического кризиса на долгие годы.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

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