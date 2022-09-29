Впервые с 1951 года. Инфляция в Германии достигла своего послевоенного пика
Инфляция в Германии возросла до пикового уровня с 1951 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.
По его данным, сейчас товары и услуги стоят в среднем на 10% выше, чем в сентябре 2021 года. Этот показатель - самый высокий с декабря 1951 года - тогда уровень инфляции составлял 10,5%.
Главный фактор высокой инфляции - война в Украине и ее последствия, которые ведут к росту цен. Сильнее всего подорожали энергоносители (на 43,9%) и продукты питания (на 18,7%).
Напомним, ранее мы писали, что по версии издания Der Spiegel, Германии предрекают тяжелые последствия энергетического кризиса на долгие годы.
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