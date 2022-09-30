Норвегия, которая планирует выделить Украине 200 миллионов долларов на закупку газа к отопительному сезону, может запретить въезд российским туристам.

Об этом сообщает Norway Posts English.

"При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел.

Если Норвегия закроет въезд, то вся западная граница со странами Европы для россиян будет закрыта.

Как писала "Страна", Финляндия с 30 сентября закрывает въезд для российских туристов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС могут достичь соглашения о запрете российских туристических виз.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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