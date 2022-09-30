Сегодня, 30 сентября, McDonald’s открыл залы для посетителей в десяти ресторанах Киева. В McDonald's около станции метро на площади Льва Толстого у входа в ресторан выстроилась огромная очередь, в которой нужно простоять минимум 30 минут чтобы получить заказанную еду.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Из-за большого наплыва посетителей в McDonald’s пускают ограниченное количество людей.

Цены на еду у McDonald’s значительно выросли. Так, за Биг Мак придется заплатить 92 грн, а за гамбургер – 45 грн. Выросла и цена чизбургерга - до 24 февраля он стоил 32 грн, сейчас – 52 грн. Также подорожал картофель фри - средний стоит 48 грн.

На период воздушной тревоги ресторан будет закрываться. Работает McDonald’s с 9:00 до 21:00. Исключением могут быть рестораны в торговых центрах, где график будет согласован с самими ТЦ. Там также все заведения будут закрываться во время воздушной тревоги.

Напомним, три ресторана McDonald's в Киеве открылись на прошлой неделе. Первыми заработал McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

В первый день работы ресторанов в них был ажиотаж.