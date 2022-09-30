Турция не оставит без ответа решение США снять эмбарго на поставку оружия для греческой администрации Кипра.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство "Анадолу".

"Анкара поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов - и это решение станет ответом на действия Вашингтона", - подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море. Его комментарии прозвучали после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море.

Также мы писали о том, что начальник Генерального штаба Греции Константинос Флорос заявил, что страна в боевой готовности и не отдаст "ни песчинки со своей территории".

Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нарушение границ Греции "не останется безнаказанным". Он указал, что история учит, что "кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге он будет наказан", и предупредил, что "в XXI веке нет места для имперских видений других эпох".